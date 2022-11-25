إصابة فنانة مصرية شهيرة بمرض خطير- صورة

الجمعة 25-11-2022
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الوكيل الاخباري- أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، تعرضها لوعكة صحية، أدت إلى عدم حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي أقيم خلال الفترة الماضية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

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وقالت فريدة سيف النصر، إنها تعاني من الفيروس المخلوي، معلقة: عندي الفيروس المخلوي وبعاني من الهبوط، تعبانة جدا ياريت الناس تأخد بالها لأن الموضوع مش هزار.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد استبعدت أن يتحول الفيروس المخلوي إلى وباء وجائحة على غرار فيروس كورونا، وأكدت أنه يصيب جميع الشرائح، بعضها أكثر عرضة للإصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن الفيروس المخلوي يصيب الكبار كما الأطفال، وأن الحديث عن الأطفال باعتبارهم الشريحة الأوسع انتشارا في العدوى بالفيروس يأتي من كونهم الأكثر عرضة للإصابة.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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