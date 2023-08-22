إطلاق البرومو الترويجي لأحدث أفلام جون سينا

الوكيل الإخباري- صراع من أجل البقاء يخوضه الممثل الأمريكي جون سينا مع مواطنته أليسون بري، كشف عنه البرومو الترويجي الأول لفيلمهما الجديد Freelance، من إنتاج شركة Relativity Media.

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وكتبت الشركة المنتجة للفيلم تعليقاً على البرومو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على يوتيوب: "عندما يندلع انقلاب عسكري، وأنت على وشك الحصول على سبق صحافي لمدى الحياة، يجب على ثلاثي "حارس، صحافية ورئيس مخلوع معرفة كيفية البقاء على قيد الحياة في الغابات والبراري، وتحت وابل الرصاص".



وفي الفيديو الذي تبلغ مدته نحو 3 دقائق، تتكشف الكثير من الأحداث من الفيلم، الذي أعلنت الشركة أنها عرضه في صالات السينما يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



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