الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

المقاولين لـ الوكيل : العمارة التي تم إخلاؤها قد تنهار مع سقوط الأمطار

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

المفرق: خطط لحل معضلة البسطات العشوائية

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

السيسي يعاتب وزير الري على الهواء

إنجاز 80% من تعبيد شارع الرسالة بمنطقة وادي السير

اجتماع حكومي في إدارة الأزمات لبحث الوضع الوبائي

جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على تأسيسها

انقطاع المياه عن حي في عمان منذ 17 عام

حبس وزير أشغال أسبق شهرا وتغريمه 500 دينار

عاجل

المعونة الوطنية لـ الوكيل : صرف مستحقات مالية خلال أيام

الإثنين، 27-09-2021 11:14 ص

إندلاع حريق كبير في منزل منة فضالي

21ipj-16-730x438


الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة المصرية منة فضالي تعرضها لحادثة صعبة هي ووالدتها أسفر عن إصابة الأخيرة في يدها.

اضافة اعلان


وكشفت فضالي عبر صفحتها الخاصة، أن والدتها تعرضت لحروق في يدها، بعد إشتعال المطبخ أثناء تواجدهما في المنزل، وعلقت قائلة:"الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وامي ايديها اتحرقت الحمدلله الحمدلله"

 

محبي فضالي إنهالوا عليها بالتعليقات حامدين الله على سلامتها ونجاتها من الموت.


الجدير بالذكر، أن فضالي كانت قد أثارت الجدل مؤخراً بين متابعيها إذ إرتدت كروب توب و تنورة طويلة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة، حيث أثنوا على جمالها.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a37fad87-5f5b-4833-adbe-4d73db8dacab

منة شلبي أول ممثلة مصرية وعربية مرشحة لجائزة إيمي

٢-9

قصي خولي وفاليري ابو شقرا معاً في رمضان

193a6c6ec-1

انطلاق البريئة مسلسل الغموض والتشويق

83

قرار جديد من نقابة المهن الموسيقية المصرية لفرض رسوم على الأغاني

al.Watar-140220-3

حقيقة اصابة وسام صباغ من مرض الزهايمر

71cc2e001388d2530f26e6ff77acc5a6

بكلمات مؤثرة أيمن زيدان يتحدث عن مشوار حياته - صورة