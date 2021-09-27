إندلاع حريق كبير في منزل منة فضالي

الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة المصرية منة فضالي تعرضها لحادثة صعبة هي ووالدتها أسفر عن إصابة الأخيرة في يدها.

اضافة اعلان



وكشفت فضالي عبر صفحتها الخاصة، أن والدتها تعرضت لحروق في يدها، بعد إشتعال المطبخ أثناء تواجدهما في المنزل، وعلقت قائلة:"الحمدلله قدر الله وماشاء فعل كنا حنموت المطبخ ولع باللي في وامي ايديها اتحرقت الحمدلله الحمدلله"

محبي فضالي إنهالوا عليها بالتعليقات حامدين الله على سلامتها ونجاتها من الموت.



الجدير بالذكر، أن فضالي كانت قد أثارت الجدل مؤخراً بين متابعيها إذ إرتدت كروب توب و تنورة طويلة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة، حيث أثنوا على جمالها.

المصدر - الفن