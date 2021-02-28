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الأحد، 28-02-2021 01:30 م

إيقاف مذيعة مصرية شهيرة عن العمل بسبب حركة غريبة على الهواء مباشرة!.. شاهد

المذيعة-أميمة-تمام


الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر قرارها بحق فريق عمل نشرة التاسعة في القناة الأولى، على رأسهم المذيعة المصرية أميمة تمام، إثر قيام الأخيرة بوضع أحمر الشفاه على الهواء مباشرة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين في بيانٍ لها "على احترافية وتميز كافه فرق عمل نشرة التاسعة، الذين نقدر ونحترم جهودهم فى العمل وأن الخطأ وارد في العمل البشري".

وأضاف البيان: "لكن انطلاقًا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحترامًا وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاع الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات".


وكانت أميمة تمام ظهرت بعد تقديمها إفتتاحية النشرة وهي تقوم بإخراج قلم أحمر الشفاه، واستعماله على الهواء أثناء حديث زميلتها في الاستوديو، علماً أنّ تمام هي أرملة السياسي المصري الراحل أسامة الباز.

 


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