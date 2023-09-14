إيلون ماسك: آمبر هيرد متوحشة

الوكيل الإخباري- كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الشهيرة ومؤسس SpaceX، إيلون ماسك، عن تفاصيل جديدة تخص علاقته السابقة مع الممثلة الأمريكية المثيرة للجدل آمبر هيرد.

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ووردت تصريحات ماسك المفاجئة ضمن سيرته الذاتية الجديدة التي كتبها والتر إيزاكسون، وهو مؤلف حائز على بضع جوائز أدبية، وفيها يصف رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا علاقته بممثلة فيلم آكوامان بـ "الوحشية".



وأوضح ماسك أنه التقى بالممثلة الشابة لأول مرة في فيلم Machete Kills عام 2013، إلا أن علاقتهما لم تبدأ إلا بعد ذلك بأربع سنوات، وذلك بعدما تقدمت أمبير هيرد بطلب الانفصال عن الممثل جوني ديب.



وقال مؤلف السيرة الذاتية إن علاقة ماسك وهيرد تطورت في مواقع عملهما، ففي إحدى المرات سافرت آمبر إلى مصنع تيسلا في كاليفورنيا لمفاجأته في عيد ميلاده، أما هو فزارها في موقع تصوير فيلم "أكوامان" في أستراليا.

ولم يكن محيط إيلون المقرب معجبًا بعلاقة الاثنين، حتى أن مصادر عدة أشارت إلى أن آمبر كانت على خلاف كبير مع أفراد عائلة ماسك، قبل حدوث الانفصال النهائي بينهما عام 2017.



وفي السيرة الذاتية نفسها، وصف شقيق إيلون ماسك كيمبال، آمبر بالـ "سامة" و"الكابوس"، مشيرا إلى أن شقيقه إيلون يميل للوقوع في حب الفتيات "الجميلات بلا شك، واللاتي يتمتعن بجانب مظلم للغاية".





ورد إيلون على ادعاءات شقيقه بشيء من السخرية، فقال: "أنا أحمق في غالب الأوقات، ولكن خصوصًا فيما يتعلق بالحب".



وخلال محادثتها مع كاتب السيرة الذاتية، اعترفت هيرد بأن علاقتها بماسك أصبحت سامة للغاية، قائلة: "إيلون يحب النار، وأحياناً تحرقه"، مؤكدة أنها ما زالت تحبه كثيراً حتى الآن.



والجدير بالذكر أن الممثلة غابت جزئياً عن الإعلام، وذلك عقب محاكمة التشهير التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والتي تورط فيها كل من آمبر هيرد وجوني ديب على الهواء مباشرة، لكن هيرد استجمعت قواها وعادت تدريجياً إلى الأضواء عام 2022، كما أعادت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً.



فوشيا