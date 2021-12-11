إيمان الباني تخوض تجربة التمثيل مع زوجها مراد يلدريم

الوكيل الإخباري - أعلن الممثل التركي مراد يلدريم عبر حسابه في "إنستغرام" انضمام زوجته المغربية إيمان الباني إلى مسلسل "عزيز" الذي يؤدّي بطولته، لتكون المرة الأولى التي تطلّ فيها الباني على الجمهور التركي. يُذكر أنّ يلدريم أعلن في وقت سابق أنّ زوجته تستعد لمشروع سيكون مفاجأة، وخمّن كثير من المتابعين أنّها ستدخل عالم التمثيل.



إيمان الباني هي ملكة جمال المغرب لعام 2008، وقد حصلت على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال العالم العربي في العام نفسه، وستلعب دوراً مفاجئاً في مسلسل "عزيز" إذ تقف لأول مرة أمام الكاميرا مع زوجها.

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