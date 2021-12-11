السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

الفايز ينعى عبيدات

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

السبت، 11-12-2021 11:54 ص

إيمان الباني تخوض تجربة التمثيل مع زوجها مراد يلدريم

7028811-960559154


الوكيل الإخباري - أعلن الممثل التركي مراد يلدريم عبر حسابه في "إنستغرام" انضمام زوجته المغربية إيمان الباني إلى مسلسل "عزيز" الذي يؤدّي بطولته، لتكون المرة الأولى التي تطلّ فيها الباني على الجمهور التركي. يُذكر أنّ يلدريم أعلن في وقت سابق أنّ زوجته تستعد لمشروع سيكون مفاجأة، وخمّن كثير من المتابعين أنّها ستدخل عالم التمثيل.

إيمان الباني هي ملكة جمال المغرب لعام 2008، وقد حصلت على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال العالم العربي في العام نفسه، وستلعب دوراً مفاجئاً في مسلسل "عزيز" إذ تقف لأول مرة أمام الكاميرا مع زوجها.

اضافة اعلان

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_12_10_13_14_24_297

هنا الزاهد توجه رسالة بعد عرض مسرحية جوازة معفرتة - صورة

2021_6_3_23_37_52_186

عمر كمال يزيد حيرة الجمهور حول ارتباطه - فيديو

image (2)

شاهد... حلا الترك تستعرض أول أعمالها في مجال الأزياء

61b4230642360463bd5acac0

شيرين تحسم الجدل حول إقدام طليقها على ضربها وحلق شعر رأسها

شيرين-عبد-الوهاب-6-1024x702

شيرين عبد الوهاب بإطلالة صادمة بعد طلاقها - صورة

أنطوانيت

تطورات الحالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب -صورة

أخبار متعلقة
893531_0

شاهد...فاتن موسى تقف أمام مصطفى فهمي في أول عمل درامي لها