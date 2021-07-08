الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 11:24 ص

ابنة دريد لحام تظهر للمرة الأولى - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمثل السوري دريد لحام برفقة إبنته عبير أثناء توجيهها معايدة خاصة للمثلة السورية شكران مرتجى، ولفتت عبير الأنظار بوسامتها وملامحها التي اعتقد اللبعض أنها تشبه والدها، وتبين أن مقطع الفيديو يعود لعام 2019.

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ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي هذا المقطع وأرفقته بتعليق: " أول ظهور ل عبير ابنة الفنان دوريد لحام . . ماشاء الله جميلة".

 

وكان علم موقع "الفن" أن الارهاق الذي كان واضحاً على أداء دريد لحام بعد مشاركته في مهرجان أقيم في منطقة باب عمرو ضمن إطار محافظة حمص السورية بعد فوز الرئيس السوري بشار الاسد في الإنتخابات الرئاسية، لم يكن بسبب أي وعكة صحية، بل نتيجة وصوله من دمشق الى حمص، وتعرضه للتعب الى جانب عامل التقدم بالسن وقوة الهواء في تلك الامسية.


لحام بحسب المعلومات في دمشق الآن وبصحة جيدة وغير مصاب بأي وعكة صحية.

 

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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