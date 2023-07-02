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الأحد، 02-07-2023 03:27 م

ازمة انتقادات تواجه أحمد سعد بسبب حفله الأخير في تونس والفنان يرد

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الوكيل الإخباري- رد الفنان أحمد سعد على الانتقادات التي وجهت له من جانب الإعلام والصحافة التونسية بعد رفضه إجراء مقابلات إعلامية في أعقاب حفله الأخير ضمن المهرجان الدولي للتخييم في بنزرت بتونس، إلى جانب حدوث مشادة كلامية بينه وبين منظمة المهرجان.

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وعبر حسابه على Instagram، نشر أحمد سعد توضيحا لما حدث في المهرجان الدولي للتخييم في بنزرت بتونس وقال "بسم الله الرحمن الرحيم..توضيح ما جري من احداث في تونس..كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب".

وأضاف أحمد سعد "لبينا دعوتنا الاولية لاقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب".

وتابع أحمد سعد "محاوله اجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد على التعامل مع الاعلام ورغم ذلك خرجت للاعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي وما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي …، لذلك اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابه والقضاء التونسي".

في الفن

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