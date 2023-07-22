استقبال حافل من طفل لمحمد عبده: "الأماكن كلها مشتاقة لك"

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مُصوّرًا لطفل يُرحب بفنان العرب، محمد عبده، بطريقة بريئة ومُحبّة، أثناء وصوله إلى نجران لإحياء أول حفل له بالمنطقة . خلال المقطع المُصوّر ظهر الطفل وهو يرحب بمحمد عبده قائلًا: "ارحبوا فينا جانا أبو نورة، الأماكن كلها مشتاقة لكم".



ليرد محمد عبده على الطفل قائلًا بسعادة: "وأنا بعد مشتاق لكم أكثر". ثم احتضن الطفل وقام بتقبيله.



يُذكر أن أهالي منطقة نجران في الممكلة العربية السعودية، كانوا قد استقبلوا الفنان محمد عبده، بالورد والاحتفال خلال زيارته الأولي للمنطقة، لإحياء حفل فني ضمن فعاليات "جولة المملكة السعودية 2023" التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه.

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