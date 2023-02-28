اصابة الفنان اياد نصار بكورونا

الوكيل الإخباري-كشف الفنان إياد نصار عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر منشور له على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام".



وكتب إياد في منشوره متعجباً من إصابته بالفيروس رغم قرب زواله من العالم كله قائلاً: "يعني إيه تجيلي كورونا بعد ما قربت تخلص من العالم كله".

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يذكر أن آخر أعمال إياد نصار كان فيلم "الباب الأخضر"، والذي شاركه البطولة فيه كل من سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وهو قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبها ولم تظهر للنور.



لها

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