الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 11:10 ص

الإعلامية بسمة وهبة تستغيث بعد تعطل قاربها في البحر - فيديو

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الوكيل الإخباري - استغاثت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بجيرانها وأصدقائها في منطقة الساحل الشمالي لإنقاذها، وذلك بعد تعرُّضها وابنتها خديجة لموقفٍ مفاجئ بتعطُّل قاربها الخاص في عرض البحر.

وقالت بسمة، في مقطع فيديو وثَّقته عبر حسابها في إنستغرام، إنّ مركبها الخاصة تعطَّلت وتخرج منها رائحة تدل على أنّها تتعرض لحريق من الأسفل، مبينةً أنّها تريد إنقاذها، وفي الوقت نفسه طمأنت الجمهور ومن تخاطبهم بأنّ الوضع لا زال في بدايته، وحال تفاقم ستقفز وابنتها في المياه.

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وطالبت بسمة القربين منها في المنطقة ويمتلك مركباً خاصة بالتواصل معها؛ كونها مُعطلّة في منتصف البحر، ولا تملك أيّ أدوات للتصرف في هذا الموقف.

وعقَّبت بسمة بأنّها تشم رائحة دخان في المركب، وهو ما جعلها تقلق وتطلب الاستغاثة، لتبث فيديو جديداً بعدها تُشير فيه إلى أنّ أحد الأصدقاء في المنطقة تواصل معها وأنقذها .

وأشارت إلى أنَّ صديقتها دينا عزيز وزوجها أنقذوها، إذ وجَّهت الشكر لكل من سأل عليها، وأكدت أنّه على الرغم من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنّ هذه المرة كانت الإيجابيات أكثر.

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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