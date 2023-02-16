الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد خضوعه لعملية تكميم معدة

الوكيل الإخباري- في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر"، كشف الفنان محمد فؤاد سبب ظهوره بوزن منخفض في الحفل الذي أحياه أخيراً في لبنان، مشيراً إلى أنه خضع لعملية تكميم معدة.

اضافة اعلان



وقال فؤاد: "ما عملش دايت، ولكن خضعت لعملية تكميم، ومش عارف الناس كلها بتخبي لو عملوا حاجة زي دي ليه؟ هي مش خيانة عظمى ده علشان صحتنا تبقى كويسة". وأضاف: "بنصح الناس تعمل العملية دي لو وزنها زايد، ويا ريت ما تعلّموش الناس يخبوا ويكدبوا دي آفة من آفات المجتمع".



وعن حالته الصحية بعد الخضوع لعملية التكميم، قال: "بنفذ اللي بيقول لي عليه الدكتور، ولحد دلوقتي ما شفتش رغيف العيش لكن الحمد لله مفيش معاناة".



لها

اظهار أخبار متعلقة

