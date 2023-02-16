الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

النواب الذين رفضوا التصويت على الموازنة - أسماء

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

فيديو - بكب يقتحم واجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

تقارير اقتصادية: الفيدرالي الأمريكي مُقبل على رفع الفائدة للمرة 11 على التوالي

هام من وزارة العمل بشأن "الأوفر تايم"

إرسال طائرة دعم لوجستي للمستشفى العسكري الميداني الأردني تركيا/1

تحقيقات أمنية بعد العثور على جثة عشريني بجانب منزله في إربد

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

حريق في مصنع سجاد بالموقر و8 إصابات منها 4 بحالة خطرة

الخميس، 16-02-2023 01:32 م

الحالة الصحية لمحمد فؤاد بعد خضوعه لعملية تكميم معدة

2029264_0


الوكيل الإخباري- في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر"، كشف الفنان محمد فؤاد سبب ظهوره بوزن منخفض في الحفل الذي أحياه أخيراً في لبنان، مشيراً إلى أنه خضع لعملية تكميم معدة.

اضافة اعلان


وقال فؤاد: "ما عملش دايت، ولكن خضعت لعملية تكميم، ومش عارف الناس كلها بتخبي لو عملوا حاجة زي دي ليه؟ هي مش خيانة عظمى ده علشان صحتنا تبقى كويسة". وأضاف: "بنصح الناس تعمل العملية دي لو وزنها زايد، ويا ريت ما تعلّموش الناس يخبوا ويكدبوا دي آفة من آفات المجتمع".

وعن حالته الصحية بعد الخضوع لعملية التكميم، قال: "بنفذ اللي بيقول لي عليه الدكتور، ولحد دلوقتي ما شفتش رغيف العيش لكن الحمد لله مفيش معاناة".

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
adc90e1c-4967170_1676384074

شادي زيدان يدخل بغيبوبة

hakim-2-1024x512

الموت يفجع الفنان حكيم

Image1_2202314154324169808028

نوال الزغبي تحسم حقيقة زواجها بثلاثة كلمات

439528Image1

فيديو- ماجد المهندس يفاجئ أحلام بكواليس "سعودي أيدول"

439493Image1

انتشال جثة والدة ممثل تركي شهير من تحت الأنقاض -صورة

44444444444444444

محمد فؤاد يُحرج أحد الحضور في حفله بلبنان: "سيب الموبايل"

أخبار متعلقة
44444444444444444

محمد فؤاد يُحرج أحد الحضور في حفله بلبنان: "سيب الموبايل"

456610Image1-1180x677_d

تفاصيل تعرض محمد فؤاد لعملية نصب واحتيال

download (1)

محمد فؤاد يكشف سبب غيابه عن الغناء وحقيقة احتضانه لعمر كمال

202321172820416QO (1)

محمد فؤاد يشارك في النسخة الأولى من مسابقة "أنا فنان" لأصحاب الهمم

222222222

مفاجأة سارة للسيدات في حفل محمد فؤاد بألمانيا