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السبت، 25-11-2023 11:24 ص

الحكم على الفنان محمد رمضان بالسجن

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الوكيل الإخباري - حكمت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بمحافظة الجيزة في القاهرة على الفنان محمد رمضان بالحبس سنة غيابيا، بعد إدانته بترويج أخبار كاذبة عن البنك التجاري الدولي "cib".

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وجاء الحكم بعدما أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع "إنستغرام"، أنه تم التحفظ على أمواله.


وقال رمضان، في فيديو تم نشره عبر حسابه الشخصي، إنه تلقى، اتصالا هاتفيا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكدا "أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده".


وقالت مصادر قضائية: إن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدي القضايا (من إبريل الماضي)، وأن إحدى الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولي cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.


يذكر أن النيابة العامة المصرية أفادت فى بيان سابق بأنها ليست جهة اختصاص بشأن قرار التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، وأن الأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

 

لبنان 24

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