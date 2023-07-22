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السبت، 22-07-2023 06:26 ص

الشاب خالد يروي تفاصيل مؤلمة عن حياته

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان الجزائري الشهير مغني الراي، الشاب خالد، عن تفاصيل صادمة حول حياته الشخصية.

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وروى الشاب خالد خلال لقاء له مع الإعلامي، أنس بوخش، تفاصيل وفاة والده بعد إصابته بمرض السرطان ومعاناته مع الأمر، معتبرا أن الإصابة كانت نتيجة الحزن والقهر الذي عاشه.


وأوضح الشاب خالد أن والده عاش قهرا وألما بعد وفاة نجله (شقيق الشاب خالد) في ريعان الشباب، مشيرا إلى أنه هلك غرقا بعمر الـ19 عاما، معلقا: "أحد إخوتي توفي.. اصطحبه والدي إلى البحر وغرق أمامه فشعر والدي أنه كان السبب في وفاته".


وعن مرض والده، قال خالد إنه تمنى لوالده الموت كي يتخلص من ألمه وعذابه الجسدي، مبينا أنه توفي نتيجة الإصابة بالسرطان الذي نتج عن معاناته من الضغط النفسي والتوتر.


وأشار إلى أن والده كان فخورا به حتى قبل أن يحقق شهرة في المجال الفتى قائلا: "والدي كان يراني مختلفا عن بقية إخوتي، ولم يكن هناك أي فنان في عائلتي. كنت موهوبا بالعزف على الآلات منذ صغري، وكان حلمي أن أظهر في تلفزيون الجزائر ويفتخر بي أهلي قبل أن أكتسب الشهرة العالمية حاليا".


وأكد أنه مر بالعديد من الأزمات والتجارب التي أوصلته إلى النجاح.


وصرح الشاب خالد بأنه تعرض للضرب والتعنيف من والده خلال طفولته كثيرا، مضيفا: "قبل وفاة والدي بأيام، قال لي: سامحني يا بني فقد ضربتك كثيرا بالعصا، فقلت له لولا ذلك ما كنت سأصبح هكذا، بل كنت سأصبح شيئا آخر".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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