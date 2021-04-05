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الإثنين، 05-04-2021 10:57 ص

الظهور الأول للفنانة فخرية خميس بعد علاجها بالكيماوي.. صورة

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الوكيل الاخباري - للمرة الأولى منذ إعلان مرضها، نشرت الفنانة العمانية فخرية خميس على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، صورة حديثة لها أظهرت التحوّل الذي طرأ على شكلها بعد خضوعها لعلاج السرطان.

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وأشار بعض المتابعين تعليقاً على الصورة إلى أنها ربما فقدت شعرها نتيجة تلقيها العلاج الكيميائي. وبدورها وجّهت خميس إلى هؤلاء رسالة كتبت فيها: "بسم الله ما شاء الله تبارك الله، مسيتم بالخير يا وجه الخير، جزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة ربي يتقبّلها منكم. رحم الله موتاكم وأطال في أعماركم والشفاء لمرضاكم يا الله".

 

وأضافت: "لله الحمد والشكر بفضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بدأ يتلاشى المرض مع الاستمرار بالعلاج الموجه والمعزز بمعدل كل ثلاث أسابيع إلى نهاية أكتوبر وأيضاً رح أبدأ جلسات الاشعاع يومياً لمدة شهر ونصف تقريباً ابتداء من يوم الأحد 4.4.2021".


ويُشار إلى أن شائعة انتشرت مؤخرا وتزعم وفاة فخرية خميس. وهو ما ردّت عليه الأخيرة من خلال فيديوهات نشرتها عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، ونفت فيها كل ما أًُشيع عنها، مؤكدةً أن صحتها تشهد حالة من المد والجزر وأنها تتحدّى المرض وتقاومه.

 


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