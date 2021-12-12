الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في الطفيلة غدا

الملك يوجه بضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

القانونية النيابية تواصل الاستماع لآراء المختصين حول التعديلات الدستورية

مالية النواب تحيل عددا من المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ارتفاع الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

مصادر تكشف كواليس لقاء الملك برؤساء اللجان النيابية

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

الأحد، 12-12-2021 03:29 م

الفنانة التونسية ​غالية بن علي​ تعلن اعتزالها

2018_11_26_2_2_42_38


الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة التونسية غالية بن علي الجمهور بإعلانها خبر اعتزالها، مشيرة الى انها ستقدم فقط حكايات الشعراء.

اضافة اعلان

 

وقد كتبت غالية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "قررت الاعتزال والتخلي عن "الأغنيات" وقررت الاهتمام بحكايات الشعراء والقصائد عمري ما واكبت العصر وعمري ما فهمت طرق التسوي، طلب صغير ممكن ذكر بيت من الأبيات التي احببتها في أغاني".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6802552_1639297476

نبيل شعيل وأحلام ينعيان الشيخ دعيج الخليفة الصباح - صورة

360441_0

رامي صبري يتعاون مع عزيز الشافعي في أغنية جديدة

Rita_harb

بالفيديو - أول ظهور لـ ريتا حرب بعد تعرضها لحادث سير في تركيا

616fc22942360448313be097

أحمد السقا يفاجئ محمد هنيدي ويدخل الاستوديو بالحصان - فيديو

61b06b2e4c59b77ef320ba73

موسيقار كردي يؤكد: سعاد حسني ماتت مقتولة - فيديو

swlaf-moamar-saif

سيف الدين سبيعي يكشف تفاصيل جريئة عن طلاقه - فيديو

أخبار متعلقة
شيرين-عبد-الوهاب-6-1024x702

شيرين عبد الوهاب بإطلالة صادمة بعد طلاقها - صورة

20210915140344

كارول سماحة تتألق في مهرجان كايل - فيديو

310397_0

حسن يوسف يهاجم مهرجان القاهرة

image-1

ابنة غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها - صورة

4620997_1631550442

كارين رزق الله تعتذر من الجمهور

18531-406493502

شاهد...نوال الزغبي بإطلالة ذهبية رائعة.. والجمهور يتفاعل