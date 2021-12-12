الفنانة التونسية ​غالية بن علي​ تعلن اعتزالها

الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة التونسية غالية بن علي الجمهور بإعلانها خبر اعتزالها، مشيرة الى انها ستقدم فقط حكايات الشعراء.

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وقد كتبت غالية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "قررت الاعتزال والتخلي عن "الأغنيات" وقررت الاهتمام بحكايات الشعراء والقصائد عمري ما واكبت العصر وعمري ما فهمت طرق التسوي، طلب صغير ممكن ذكر بيت من الأبيات التي احببتها في أغاني".

المصدر - الفن