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الخميس، 09-12-2021 01:18 م

كارول سماحة تتألق في مهرجان كايل - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مقطع فيديو يظهر اطلالتها من مهرجان كايل للمبتكرين في عدة فئات ضمن قطاع الفخامة، فضلًا عن الشخصيات ذات التوجه إلانساني ورواد الأعمال الناجحين. ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين علّقوا عليه متغزلين بجمالها واختيارها الموفق للفستان.

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ومن بين المعلقين الاعلامية جومانا بو عيد التي كتبت ما معناه: تستحقي عزيزتي الجائزة لديك مسار مهني ناجح وجميل، لترد عليها كارول شاكرة.

وتألقت كارول بفستان ذهبي اللون وعلى عادتها تذهل الفنانة كارول الجمهور بإختياراتها الفنية وآخرها اغنية يا شباب يا بنات من كلمات وتلحين سليم عساف.

 

 

 

المصدر -الفن

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