حسن يوسف يهاجم مهرجان القاهرة

الوكيل الإخباري - بعد أن اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعالياته الأحد الماضي، وبسبب وجود العديد من الأشخاص على الريد كاربت غير معروفين، وسط غياب النجوم، هاجم الفنان الكبير حسن يوسف، إدارة المهرجان بسبب هذا الأمر.



وقال حسن يوف في تصريحات صحافية: "حقيقي مش فاهم محدش بيعزمنى من مهرجان القاهرة خالص، رغم إننا بنشوف ناس مش معروفة على الريد كاربت".

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وتابع: "الأمر ده مثير للدهشة جداً، والسؤال ده محتاج يُسأل لإدارة المهرجان، ده حتى مش بيدعونى كمتفرج، مش لازم يكرموني، حتى متفرج مبيحصلش، رغم إنهم لو دعوني هرحب جدا، زى ما عملت مهرجانات خارج مصر، وروحت ورحبت بالأمر، وحضرت الأفلام".



وأكد الفنان حسن يوسف أنه لم يتابع فعاليات المهرجان هذا العام، قائلاً: "ما دام هما مش مهتمين، أنا كمان مش ههتم ومش هعطيهم من خبرتي، وعايز أقولهم ربنا يوفقكم بقي".



وأعرب الفنان حسن يوسف عن امتنانه لجمهوره، الذين يدافعون عنه دائما، ويتساءلون عن عدم وجوده في مثل هذه المهرجانات، قائلاً: "كتر خير الناس والله اللي بتسأل عني".

المصدر - لها

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