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الجمعة، 10-12-2021 08:37 م

شيرين عبد الوهاب بإطلالة صادمة بعد طلاقها - صورة

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الوكيل الإخباري-إنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أثارت صدمة لدى الجمهور.

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فظهرت شيرين بشعر خفيف جدا على رأسها، فعلى ما يبدو قامت بتغيير جذري بشكلها بعد طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب.

 



وعبر المتابعون عن صدمتهم من إطلالة شيرين بتعليقاتهم، فأشار أحدهم انها يبدو عليها التعب وكأنها تعاني من مرض.


وكانت أعلنت عبد الوهاب إنفصالها عن حسام حبيب ببيان نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي جاء فيه: "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل،

موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

 

 الفن

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