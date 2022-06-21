الفنانة سميرة أحمد تتهم تورط فنانة مصرية بمقتل سعاد حسني

الوكيل الإخباري-قالت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد أن صداقة وطيدة جمعتها بالسندريلا سعاد حسني، حيث كانت جارتها واشتركا معاً في عدة أعمال، مؤكدة أن السندريلا لم تنتحر.



وأكدت الفنانة الكبيرة في تصريحات خاصة لـموقع" اليوم السابع" بمناسبة ذكرى وفاة سعاد حسني أن علاقتهما بدأت عندما اشتركا في فيلم البنات والصيف واستمرت حتى وفاة السندريلا.



وحول وفاة السندريلا التي لاتزال لغزاً يحير عشاقها ما بين القتل أو الانتحار، قالت الفنانة الكبيرة:"سعاد لم تنتحر، أنا كنت أعرفها كويس وهي شخصية جميلة ومرحة ولا يمكن أن تفكر في الانتحار" وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن لغز وفاة السندريلا مفتاحه لدى نادية يسرى التي كانت تقيم عندها في لندن.

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وقالت سميرة أحمد: " أنا روحت المطار لاستلام جثة سعاد، ونادية يسرى من أول لحظة كانت عاوزة توهم الجميع إن سعاد انتحرت، وظلت تردد : ليه عملتي كدة يازوزو، فصرخت فيها إنتي عملتي فيها إيه ، فقالت مش هقولك"



وتابعت الفنانة الكبيرة : " قلت للضباط الست دي تعرف حاجة إحنا ما نعرفهاش خدوها حققوا معاها، وبالفعل أخذوها للتحقيق، ولكن تركوها في اليوم التالي".



وأوضحت الفنانة سميرة أحمد أن نادية يسرى ادعت أن معها حوالى 4 آلاف جنيه فقط هو كل المبلغ الذي كانت تملكه سعاد والباقي من حق توزيع فيلم شفيقة ومتولى"، مؤكدة أن سر ولغز وفاة السندريلا مع هذه السيدة.



وأضافت الفنانة الكبيرة أن كواليس برنامج لغز وفاة السندريلا الذي قدمه الفنان الراحل سمير صبرى وأنتجه المنتج الكبير صفوت غطاس والذي سافر خلاله سمير صبري للبحث فى كل التفاصيل الخاصة بوفاة سعاد حسني وتحدث مع الجيران والأطباء وكل من تعاملت معهم السندريلا خلال الفترة الأخيرة فى حياتها أكدت أن هناك شيئاً مريباً قد حدث وأن نادية يسرى متورطة فى شىء.



يمر اليوم 21 عاما على وفاة السندريلا سعاد حسني التى رحلت عن العالم فى 21 حزيران عام 2001 ، فى حادث مأساوي غامض وتركت أسئلة كثيرة بلا إجابات حتى الآن، لتبقى ملابسات وفاتها لغزاً يحير الملايين، والسؤال الدائم هل ماتت السنديلا قتلًا أم انتحارًا؟.





اليوم السابع