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الخميس، 03-08-2023 02:25 م

الفنان عيسى السقار يعد بليلة فنية تاريخية في ختام "مهرجان جرش"

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان الأردني عيسى السقار، عن انتظاره جمهوره على أحر من الجمر وبشوق بالغ، ليلتقي معهم في الحفل الذي سيحييه، مساء يوم بعد غد السبت الخامس من شهر اب/أغسطس الحالي، على المسرح الشمالي، في ختام حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37.اضافة اعلان


وقال السقار في تصريحات صحافية، انه يعد جمهور مهرجان جرش من الأردنيين والزوار العرب، بليلة فنية تاريخية ستبقى محفورة طويلاً في أذهانهم، نظراً للبرنامج الفني الغنائي الذي سيقدمه في الحفل الذي سيحييه منفرداً، في ختام الفعاليات.

وبين السقار أنه يتخذ من شعار "ويستمر الفرح"، ديدناً لحفله الجماهيري المنتظر، مشيراً إلى أن أفراح الأردنيين بالعائلة المالكة مستمرة، منذ زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث سيقدم أغنية "احنا ناوينا على الفرح"، التي قدمها بصوته بمناسبة زفاف الأمير الحسين، وحققت انتشاراً كبيراً بين الجمهور، في بداية برنامجه الغنائي.

ويكثف سفير الأغنية الشعبية الأردنية السقار، بروفاته الموسيقية هذه الأيام مع فرقته الموسيقية بقيادة الفنان خالد العلي، لتقديم برنامج فني متكامل، يرضي أذواق جمهوره الكبير، حيث سيقدم السقار في حفله لوحات غنائية تعكس الهوية الفنية الأردنية، الذي يعد هو أحد أبرز مغنيها، فضلاً عن مجموعة من أبرز أغانيه، ومنها "دحية مذهلة" و"ردي شعراتك" و"سراقة حرامية" و"ست العريس" و"خلصن بنات الحارة" و"يما مويل الهوى".

 




 

 


 

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