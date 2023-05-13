السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 10:14 ص

الكشف عن سبب وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر

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الوكيل الإخباري- رحل عن عالمنا الفنان عبد الكريم عبد القادر بعد صراع مع مرض القلب وذلك عن عمر ناهز 80 عاماً أمس الجمعة.

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وكان عبد القادر يعاني من أمراض مزمنة وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة دخل بعدها الى المستشفى حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية . 

 

يذكر ان الراحل ولد في 13 يونيو 1941، وبدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية الكويتية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام في الكويت، وكان له صوت شجاع وعدد من الملحنين تبناه، المناسبات الوطنية والرسمية منذ البداية.


صدى البلد

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