الكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

الوكيل الإخباري - توفيت أمس الممثلة المصرية جالا فهمي عن عمر يناهز الـ 59 عاماً فقط ونعاها عدد كبير من النجوم الذين تأثروا لرحيلها في وقت انها لا زالت الحياة تليق بها.

اضافة اعلان

أما عن سبب الوفاة فبقي الموضوع غامضاً حتى الا ان فقد كشف ان سبب وفاتها المفاجئ نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، اضافة الى اصابتها باضطراب شديد في الوعي، وكل ذلك أدى الى تعرضها لفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب واودى بحياتها بشكل سريع.



الفن

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





