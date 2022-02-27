الإثنين 28-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 40 وفاة و 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الجزائر تعلن مقتل أحد رعاياها في أوكرانيا

رئيس بلدية كييف: لا توجد قوات روسية بالعاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يوافق على اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الأزمة الأوكرانية

كندا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

ارتفاع فاتورة النفط للأردن العام الماضي بنسبة 43%

خسائر بالمليارات.. عملاق النفط البريطاني ينسحب من روسيا

أوكرانيا: روسيا خسرت نحو 4300 جندي و146 دبابة و706 مدرعات في 3 أيام

أوروبا ترد على بوتين: "منظومتنا للردع النووي" بحالة تأهب قُصوى .. وسماء القارَّة "مغلقة" بوجه روسيا

الأحد، 27-02-2022 02:49 م

الكشف عن سبب وفاة جالا فهمي

621b2dfe4c59b725d4788661


الوكيل الإخباري - توفيت أمس الممثلة المصرية جالا فهمي عن عمر يناهز الـ 59 عاماً فقط ونعاها عدد كبير من النجوم الذين تأثروا لرحيلها في وقت انها لا زالت الحياة تليق بها.

اضافة اعلان

 

أما عن سبب الوفاة فبقي الموضوع غامضاً حتى الا ان فقد كشف ان سبب وفاتها المفاجئ نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، اضافة الى اصابتها باضطراب شديد في الوعي، وكل ذلك أدى الى تعرضها لفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب واودى بحياتها بشكل سريع.

 

 

 الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7227421-1059079157-1

رامي عياش سيظهر بالموسم الرمضاني بمسلسل العين بالعين

سلمى-رشيد-1

سلمى رشيد تطلق أغنية واهيا

6796805_1604662361

صورة نادرة لـ نادين خوري من عام 1984

441

يسرا.. مسلسل أحلام سعيدة من النوع الكوميدي

90645f56-f032-406b-99f0-23d81a85290f--4S93D

عائلة عادل إمام تفجر غضبها

كيفانش-تاتليتوغ

كيفانش تاتليتوغ يبدأ تصوير غرق نوح