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الإثنين، 17-01-2022 10:30 م

المطرب الزعبي يستعد لاطلاق اغنية وينك ياقلبي مع الفنان السلمان

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الوكيل الاخباري - يستعد مطرب الراب حسام الزعبي لطرح أغنية جديدة بعنوان “وينك يا قلبي” على طريقة الديو وتجمعه بالفنان حسين السلمان ، والمنوي طرحها خلال الفترة المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نجاح أغنيته “يا بايه ” التي طرحها الزعبي و السلمان. 

والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في عمان من كلمات والحان حسام الزعبي مونتاج وتصوير ادهم ابو سليمان اشراف عام واخراج عبدالله ابوخضير ، و عبر الزعبي عن سعادته بإصدار الكليب حيث أنه يعد التعاون ‏الدائم الذي يجمه بـ حسين السلمان . 

“وينك يا قلبي” أول كليب من سلسلة كليبات ينوي كل من الزعبي والسلمان إطلاقهم خلال ٢٠٢٢ حيث يقف على تحضيرات طرحها خلال الايام القليلة القادمة . 

يشار إلى أن حسام الزعبي “رابر” اردني يعيش بين بغداد و كندا، وشارك في عدد من الأعمال الفنية الضخمة، بينما بدأ مطرب الراب الزعبي حياته الفنية في كندا عام 2006، ودرس اداره اعمال في جامعة نيو يورك و ماجستير في الاعمال الدولية من جامعة لندن .

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