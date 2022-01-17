المطرب الزعبي يستعد لاطلاق اغنية وينك ياقلبي مع الفنان السلمان

الوكيل الاخباري - يستعد مطرب الراب حسام الزعبي لطرح أغنية جديدة بعنوان “وينك يا قلبي” على طريقة الديو وتجمعه بالفنان حسين السلمان ، والمنوي طرحها خلال الفترة المقبلة على مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نجاح أغنيته “يا بايه ” التي طرحها الزعبي و السلمان.



والأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في عمان من كلمات والحان حسام الزعبي مونتاج وتصوير ادهم ابو سليمان اشراف عام واخراج عبدالله ابوخضير ، و عبر الزعبي عن سعادته بإصدار الكليب حيث أنه يعد التعاون ‏الدائم الذي يجمه بـ حسين السلمان .



“وينك يا قلبي” أول كليب من سلسلة كليبات ينوي كل من الزعبي والسلمان إطلاقهم خلال ٢٠٢٢ حيث يقف على تحضيرات طرحها خلال الايام القليلة القادمة .



يشار إلى أن حسام الزعبي “رابر” اردني يعيش بين بغداد و كندا، وشارك في عدد من الأعمال الفنية الضخمة، بينما بدأ مطرب الراب الزعبي حياته الفنية في كندا عام 2006، ودرس اداره اعمال في جامعة نيو يورك و ماجستير في الاعمال الدولية من جامعة لندن .

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