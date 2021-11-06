المعتصم مقداد يشتري سيارة جديدة - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر فيه نجم قناة "طيور الجنة" المعتصم بالله مقداد وهو يستعرض سيارته الجديدة.

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فأعلن المعتصم بالله الملقب بـ"عصومي" بهذا الفيديو، أنه اشترى سيارة جديدة وعلق قائلاً أن هذه هي المفاجأة التي كانت "مستخبية".

وبعد رصدنا لمواقع بيع السيارات تبين أن سيارة "عصومي" تقدّر بأكثر من 70 الف دولار اميركي.

وأثار الفيديو إعجاب المتابعين وباركوا له بالتعليقات فقال أحدهم: "ما شاء الله ألف مبروك"، وكتب متابع آخر: "تستاهل كلً خير ما شاء الله الف مبروك".



المصدر - الفن