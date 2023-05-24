الموت يفجع الفنانة رانيا فريد شوقي

الوكيل الإخباري- فجع الموت مساء أمس (الثلاثاء) عائلة الفنان الراحل فريد شوقي، حيث أعلنت ابنته رانيا من خلال حسابها الخاص في "فيسبوك" عن وفاة خالتها، من دون الكشف عن أسباب الوفاة، وأنه سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم (الأربعاء) في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

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وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي قائلةً: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية... انتقلت إلى رحمة الله، خالتي سناء ترك، اللّهم أغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعل مسكنها الفردوس الأعلى، رجاء قراءة الفاتحة على روحها". وأضافت: "صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بصلاح سالم بعد صلاة الظهر، والعزاء في مقابر الأسرة بالغفير".



يُذكر ان آخر أعمال رانيا فريد شوقي، مشاركتها في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "المداح"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، الى جانب كلٍ من: حمادة هلال، خالد سرحان، يسرا اللوزي، لوسي، محمد رياض، حنان سليمان، عفاف رشاد...، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.



لها

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