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الثلاثاء، 13-12-2022 04:14 م

الموت يفجع الفنان حاتم العراقي

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الوكيل الإخباري - توفي مساء أمس الاثنين 12 ديسمبر 2022 والد حاتم العراقي.

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نجوم العراق قدموا التعازي بوفاة والد حاتم، المخرج علاء الأنصاري شارك ستوري على إنستغرام نعى من خلالها الراحل.

 

قصي عيسى شارك على إنستغرام "أعزيك أخي ابو أحمد انت وعائلتك بوفاة المغفور له والدكم واسأل الله أن يرحمه ويلهمكم صبراً لفقده ..ان لله ما أَخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى ....إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

حسام الدين شارك بوست على إنستغرام، "الى رحمة الله البقية بحياتك ابو احمد والله يصبركم".

مهند المرسومي، شارك تغريدة على تويتر "اعزي الفنان الكبير حاتم العراقي بوفاة والده نطلب من الله ان يعطيكم الصبر والقوة وان يتغمده برحمته الواسعة انا لله وانا اليه راجعون".


ET بالعربي

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