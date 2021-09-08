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الأربعاء، 08-09-2021 11:46 ص

الموت يفجع الفنان عبدالله بوشهري - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن الممثل الكويتي عبد الله بوشهري وفاة المصور السينمائي توفيق الأمير الذي توفي عمر ناهر الـ 76 عام، وذلك بعد صراع مع المرض.

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وقد نشر بوشهري مقطع فيديو للراحل على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقد علّق عليه بالقول: "وفاة المصور السينمائي توفيق الأمير عن عمر ناهر الـ76 عاماً إثر معاناة طويلة مع المرض، الراحل عمل مصوراً في تلفزيون الكويت منذ تأسيسه وشارك في تصوير فيلمي "بس يا بحر" و "عرس الزين" وعمل أيضاً مع الإذاعة السرية أثناء الغزو".

 

 

المصدر - الفن 

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