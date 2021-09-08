الموت يفجع الفنان عبدالله بوشهري - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الممثل الكويتي عبد الله بوشهري وفاة المصور السينمائي توفيق الأمير الذي توفي عمر ناهر الـ 76 عام، وذلك بعد صراع مع المرض.

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وقد نشر بوشهري مقطع فيديو للراحل على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقد علّق عليه بالقول: "وفاة المصور السينمائي توفيق الأمير عن عمر ناهر الـ76 عاماً إثر معاناة طويلة مع المرض، الراحل عمل مصوراً في تلفزيون الكويت منذ تأسيسه وشارك في تصوير فيلمي "بس يا بحر" و "عرس الزين" وعمل أيضاً مع الإذاعة السرية أثناء الغزو".





- الراحل عمل مصوراً في تلفزيون الكويت منذ تأسيسه وشارك في تصوير فيلمي «بس يا بحر» و«عرس الزين» وعمل أيضاً مع الإذاعة السرية أثناء الغزو وفاة المصور السينمائي توفيق الأمير عن عمر ناهر الـ76 عاماً إثر معاناة طويلة مع المرض- الراحل عمل مصوراً في تلفزيون الكويت منذ تأسيسه وشارك في تصوير فيلمي «بس يا بحر» و«عرس الزين» وعمل أيضاً مع الإذاعة السرية أثناء الغزو pic.twitter.com/Q4iOacf07N September 7, 2021

المصدر - الفن