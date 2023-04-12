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الأربعاء، 12-04-2023 05:01 م

الموت يفجع الوسط الفني المصري بوفاة هذه الفنانة

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الوكيل الإخباري - فُجع الوسط الفني مساء أمس بوفاة المطربة الشابة أسماء أبو هاشم، حيث أعلن الخبر طليقها الملحن فهد الشلبي ووالد ابنها من خلال منشور عبر حسابه في “فيسبوك”.

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وكتب الشلبي في منشوره: “لله ما أعطى ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضى الله، توفيت إلى رحمه الله تعالى أسما أبو هاشم، أم طلال ابني”.


وأضاف: “سيقام العزاء في منزلي يوم 12/4/2023 بعد صلاة العشاء برجاء الدعاء لها لا أراكم الله مكروهاً في حبيب لديكم”.


ونعى عدد كبير من نجوم الفن المطربة الراحلة أسماء أبو هاشم عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، 


 




 

 


 

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