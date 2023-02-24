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الجمعة، 24-02-2023 05:03 م

الموت يفجع الوسط الفني المصري

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الوكيل الإخباري - رحل، اليوم الجمعة، المخرج المصري تيسير عبود عن عالمنا عن عمر ناهز الـ79 عاما.

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وأعلن الخبر الفنان شريف خير الله ونشر صورته مع المخرج الراحل وكتب: حبيبي المخرج الكبير تيسير عبود في رحاب الله ورحمته الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

ولم يتم الإعلان بعد عن موعد الجنازة والعزاء.


وتيسير عبود مواليد 10 أكتوبر 1944، حصل على بكالوريوس كلية التجارة عام 1968، بدأ العمل السينمائي عام 1966 وهو طالب كمساعد مخرج مع اليوناني كونستانتين كوستانوف، والمخرج سيد طنطاوي حتى عام 1968.

تيسير عبود استمرت مسيرته لمدة 40 عاما، ثم بدأ مسيرته كمخرج عام 1972 مع فيلم "جنون المراهقات" واستمر في الإخراج السينمائي حتى فترة الثمانينيات، ثم قرر الابتعاد بسبب أفلام المقاولات.


ومن أشهر أفلامه: "ليالي لن تعود" و"من بلا خطيئة" و"اللصوص" و"أبو البنات" و"وداعا يا ولدي".

أخرج بعض الأفلام في لبنان منها "أجراس الثورة" عام 1981 و"سامحني حبيبي" عام 1983.


اتجه للإخراج التليفزيوني وقدم عددا من المسلسلات منها: "كلمات"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، "حبيب الروح" وكان آخر أعماله مسلسل بفعل فاعل" عام 2012.

في الفن

 




 

 


 

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