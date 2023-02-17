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الجمعة، 17-02-2023 02:22 م

بعد ولادتها.. شاهد أول صورة لحفيدة جورج وسوف

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الوكيل الإخباري - رُزق الفنان السوري الكبير جورج وسوف بحفيدته الأولى "آميا" من ابنه الأصغر جورج جونيور، في حدث أدخل شيئاً من الفرح إلى قلبه الحزين على رحيل بكره وديع.

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ونشر "الوسوف" عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" صورة بدا فيها وهو يضمّ حفيدته في لقطة مؤثّرة، وعلّق على الصورة بالقول: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل، آميا وسوف"، مضيفاً سمات قلب أحمر وكلمة "جدو".


وكان "سلطان الطرب" قد أطلق أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمري" بمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على رحيل ابنه البكر وديع، وأهداها الى روحه، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.


وتوفي وديع جورج وسوف في السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي في مستشفى "مار يوسف" إثر مضاعفات خطِرة بعد تعرضه لأزمة صحية حادّة عقب عملية تكميم معدة ودخوله في غيبوبة.


يُذكر أن جورج جونيور وسوف دخل القفص الذهبي مع عروسه إيلينا سركيس في شهر آب (أغسطس) من عام 2021.

 


 

 

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