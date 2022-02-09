الموت يفجع عمرو مصطفى

الوكيل الإخباري - كشف الشاعر أمير طعيمة، من خلال منشور عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" عن وفاة والدة المطرب والملحن عمرو مصطفى، حيث كتب قائلاً: "خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربّنا يتغمدها بواسع رحمته وإنا لله وانا إليه راجعون".

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كما نعت الفنانة شذى عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والدة الملحن عمرو مصطفى، بالقول: "البقاء والدوام لله والدة أخويا وصديقي عمرو مصطفى في ذمه الله".





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