الخميس 23-02-2023
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الخميس، 23-02-2023 01:51 م

الوسط الفني في مصر يفجع بوفاة فنان كبير

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الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري محمد العمروسي وفاة الفنان عاطف سعيد عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب محمد العمروسي: "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويصبر اهلك على فراقك الموت البطيء هو العن انواع الموت ولكن الله يسمع ويرى وعنده ترد المظالم".

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وكتب الحساب الرسمي للفنان عاطف سعيد: "توفى إلى رحمة الله الفنان عاطف سعيد وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر".. دون تحديد مكان الجنازة.

 

 

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2019.

 

روسيا اليوم 

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