الوسط الفني يفجع بوفاة فنان مصري -صورة

الوكيل الإخباري-توفي اليوم المخرج المصري جميل المغازي عن عمر ناهز 84 عاما.

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وأعلن الخبر ابنه المخرج جميل جميل المغازي، وكتب عبر حسابه في فيسبوك : "لا حول ولا قوة إلا بالله أبويا جميل المغازي في ذمة الله ربنا يرحمك ويغفرلك ويسعدك في الجنة زي ما كنت بتسعدنا دايما، إنا لله وإنا إليه راجعون".



وجميل المغازي من أشهر مخرجي ومنتجي البرامج في التلفزيون المصري، وقام بإخراج مجموعة كبيرة من اللقاءات التي كان يجريها الإعلامي الراحل مفيد فوزي مع نجوم الفن في مصر والوطن العربي.



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