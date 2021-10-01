الوفاء عنوان سهرة ديانا كرزون في جرش أمس - صور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكدت إدارة مهرجان جرش أنه اجتمع الوفاء والطرب والأناقة والرقي في حفل "السوبر ستار" ديانا كرزون، أمس الخميس ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

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وأضافت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري " أن الظهور الأول للنجمة ديانا كرزون الجماهيري منذ أن عمت جائحة كورونا العالم، كان في المسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية العتيقة في جرش، منوهة أنه مكاناً دافئاً لألفي وخمسمائة شخص التزموا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة الأردنية لزوار ومرتادي المهرجان والذي ينص على حضور نصف السعة الرسمية للمسرح للحفلات الجماهيرية.



ديانا التي أطلت بفستان أزرق ساحر، كانت وفية لهرم الغناء الأردني الراحل متعب السقار، فكرمته عبر تقديم أغنيته "أردنيين وما ننضام" في بداية سهرتها الجرشية، مؤكدة أن روح متعب ستبقى حاضرة في المهرجان حتى لو غاب جسده، ومعتبرة أن تكريمه واجب على كل فنان أردني.







