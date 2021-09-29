الفنان عيسى السقار يعيد ألق المسرح الشمالي في جرش - صور

الوكيل الإخباري - كسر الفنان الأردني عيسى السقار جمود المسرح الشمالي في مهرجان جرش، ونجح بتحقيق المعادلة الصعبة عبر تقديم فن يرتقي بالذائقة الفنية بحضور جماهيري مكتمل العدد، اثبت معه علو كعبه فنياً وفارضاً نفسه نجماً أردنياً لا يشق له غبار، ومحققاً أكبر عدد حضور جماهيري لفنان أردني في دورة مهرجان جرش الخامسة والثلاثين، في حفله الذي أحياه ليلة أمس، حيث امتلأت مدرجات المسرح عن بكرة أبيها عشقاً للصوت الحوراني الأصيل.

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زاوج السقار في غنائه بين أغانيه الخاصة والفلكلور، مقدماً تنويعات غنائية أشعلت سماء الحفل طرباً ورقصاً ودبكات، ما بين (يما الهوى، سراقة حرامية، الله معك، مطلوب اسمك مطلوب)، ليسحر السقار الجمهور بميدلي خليجي، قبل أن يقدم أغنيته الشهيرة (ردي شعراتك) التي تمت مشاهدتها على صفحته الرسمية على منصة يوتيوب أكثر من 60 مليون مرة، وهو رقم يعكس التفاعل غير المسبوق في الحفل بين المطرب والجمهور، إذ ظهروا وكأنهم شخص واحد وهو ما يعلي قيمة النجاح ويؤكدها.



ايقاع الحفل لم ينخفض، بل بقيت حناجر الجمهور متحدة مع مطربهم، فيما قدمه تالياً من أغنيات مثل (بالليل يا عيني بالليل، ابو شوارب شقر، حب الرمثا عايش فينا).



اللافت في حفل السقار هو رفض الجمهور مغادرة المسرح بعد إنتهاء الحفل، وهو ما دعا السقار للعودة مجدداً والغناء لهم وإهدائهم التكريم الذي قدمته إدارة المهرجان.



وعيسى السقار الذي لا يعد غريباً عن الجمهور والإعلام كفنان، أظهر في الحفل جانبه الإنساني حينما دعا الطفل كريم الشطناوي للغناء معه على المسرح، حيث يسعى عيسى منذ فترة طويلة لتخفيف آثار التنمر الذي تعرض له الطفل جراء العيب الخلقي الذي ولد فيه، وهو التصرف الذي ترك أثراً طيباً في نفوس الحاضرين.







