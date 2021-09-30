الوليد الحلاني يطرح اغنية بـ قلب جديد - فيديو

الوكيل الإخباري - صور الفنان اللبناني الوليد الحلاني أغنية جديدة بعنوان "قلب جديد"، ومن المقرر طرحها اليوم، والعمل من كلمات وألحان فارس إسكندر، توزيع موسيقي عمر صباغ، كما صور الكليب مع المخرج اللبناني أحمد المنجد.

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كاميرا موقع "الفن" تواجدت في كواليس تصوير كليب "قلب جديد"، الذي تم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان لنا لقاء مع كل من الوليد وأحمد المنجد اللذين كشفا عن المفاجآت التي يحملها العمل، وعن التعاون الذي جمعهما سوياً.

المصدر - الفن