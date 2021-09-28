الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

99 % من خدمات الضمان متاحة إلكترونياً

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عودة تسيير رحلات ركاب الملكية الأردنية مع سوريا اعتبارا من 3 تشرين الأول

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

مدرسة تشكل ازعاج للسكان في عمان والوزارة تتابع

اعتقال 9 أشخاص بعد مشاجرة في إربد

الأردن يوجه مذكرة احتجاج تطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكات المسجد الأقصى

أمن الدولة: نطق الحكم بقضية التبغ الأربعاء

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

الثلاثاء، 28-09-2021 11:37 ص

خلاف في حفل وديع الشيخ واصابة الفنانة نورهان - فيديو

1570449621HUb1X


الوكيل الإخباري - وقع اشكال ليل امس في حفل الفنان وديع الشيخ داخل احد المطاعم في العاصمة بيروت.

اضافة اعلان


ونفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن يكون لوديع الشيخ أي علاقة بالاشكال الذي وقع بين بعض الساهرين، إذ فوجئ هو ايضاً خلال وصلته الفنية بما جرى، وحاول تهدئة الامور، لكن الموضوع سرعان ما تطور الى عراك بالايدي و ضرب بالأراجيل والصحون.


كما أصيبت الفنانة نورهان ببعض الشظايا من جراء العراك، لانها كانت على مقربة من الاشكال الذي وقع بالقرب منها، ما ادى الى انسحابها من المكان على الفور.

 

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

شاهد ...تامر حسني يلبي طلب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

kh2

مخرج قلب مفتوح ينجو من الموت في حادث سير

5879660981632766730

حفيدة عادل إمام في أحدث ظهور... تعرضت للتنمر بسبب تقليد جدي - فيديو

988

إصابة والدة رامي صبري بوعكة صحية بعد وفاة ابنها كريم

إلهام-شاهين

الفنانة إلهام شاهين تكشف سرا لاول مره عن حياتها

image (4)

شاهد ...ما فعلته سميرة سعيد عند غنائها مون شيري

أخبار متعلقة
1162221_1575910573

ياسمين رئيس تدعم لبنان بطريقتها الخاصة