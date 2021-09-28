خلاف في حفل وديع الشيخ واصابة الفنانة نورهان - فيديو

الوكيل الإخباري - وقع اشكال ليل امس في حفل الفنان وديع الشيخ داخل احد المطاعم في العاصمة بيروت.

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ونفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن يكون لوديع الشيخ أي علاقة بالاشكال الذي وقع بين بعض الساهرين، إذ فوجئ هو ايضاً خلال وصلته الفنية بما جرى، وحاول تهدئة الامور، لكن الموضوع سرعان ما تطور الى عراك بالايدي و ضرب بالأراجيل والصحون.



كما أصيبت الفنانة نورهان ببعض الشظايا من جراء العراك، لانها كانت على مقربة من الاشكال الذي وقع بالقرب منها، ما ادى الى انسحابها من المكان على الفور.

المصدر - لبنان 24