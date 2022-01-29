انتقادات حادة لبوسي شلبي بعد لقائها جون ترافولتا

الوكيل الإخباري - موجة كبيرة من انتقادات الحادة والسخرية نالتها الإعلامية بوسي شلبي، بعد لقائها بنجم هوليوود جون ترافولتا على هامش حضورهما حفل توزيع جوائز Joy Awards بالسعودية، حيث انتشر مقطع فيديو تظهر فيه وكأنها لا تصدق أنها التقت بالنجم العالمي.



وظهرت بوسي في بداية الفيديو وهي ذاهبة لتلقي التحية على ترافولتا وتطالبه بزيارة مصر الأمر الذي وصفه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الفضيحة".



ثم بدأت بوسي تتحدث باللغة الإنكليزية مرحبة بالنجم العالمي، وقالت: "أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا، شفتوا ترافولتا شفتوا القمر"، ثم طالبت الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية، وقالت: "اعزمه على المهرجان يا أشرف"، وسط ضحك كبير من الحاضرين.



الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف وسط علامات كثيرة من التعجب على طريقة الإعلامية المصرية أمام نجم كبير بحجم جون ترافولتا.



لها

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