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الإثنين، 23-10-2023 12:38 م

انغام تتلقى رسالة تهديد بالقتل من اسرائيل -صورة

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الوكيل الإخباري- بعد الرد العنيف الذي قامت به أنغام على أفيخاي أدرعي إثر مهاجمته لها من خلال حسابه على منصة إكس X، تعرضت إلى تهديدات مباشرة من خلال رسائل على واتس اب.

وفي التفاصيل، كشفت أنغام ليلة الأحد 22 أكتوبر 2023، عن تلقيها رسالة تهديد مباشرة بالقتل من خلال رسالة وصلت إلى رقمها الخاص عبر واتس أب، وشاركتها مع المتابعين مع حرصها على إظهار الرقم الذي أرسلت منه الرسالة. 

ورداً على هذا الكلام شاركت أنغام بيان رسمي على منصات السوشيال ميديا الخاصة بها، وقالت فيه: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".

وأضافت، "نعلم جيداً من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل".

وتابعت كلامها قائلةً: "لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائراً على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تذكركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم".

وأكدت "ستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعداً كل ساعة لا كل عام".

وفي الختام، "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين، بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامنا".

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