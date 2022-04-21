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الخميس، 21-04-2022 12:50 م

باسم مغنية يرد على اتهامه بتقليد عابد فهد

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الوكيل الإخباري - ردّ الممثل اللبناني باسم مغنية بلطف على متابع اتّهمه عبر شبكات التواصل الاجتماعي بتقليد الممثل السوري عابد فهد.

وفي التفاصيل، غرّد مستخدم على موقع "تويتر" قائلاً: "يا ست ماغي بو غصن، يا ريت وبتمنى منك توصّلي لباسم مغنية عن لساني هالكلمتين وبكل محبة إنه يوقّف يقلّد الممثل القدير عابد فهد... ما بيلبقله".

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وأجاب مغنية: "عزيزي برنارد، عابد فهد صديق عزيز وأستاذ في الدراما وأعتز بتجاربه الرائعة، لكن لكي أوضح وأيضاً بكل محبة، أنا لا أقلِّد بل أُقلَّد. حفرت مسيرتي من 25 سنة".


يُذكر أن باسم مغنية وماغي بوغصن يقدّمان في شهر رمضان الحالي بطولة مسلسل "للموت" إلى جانب الممثلين محمد الأحمد ودانييلا رحمة وبديع أبو شقرا، وهو من كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

 

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