أول تعليق لحنان ترك بعد تعافيها من فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - غرّدت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك عبر حسابها الخاص في "تويتر" كاشفة عن حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرّضت لها منذ فترة.

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قائلة: "لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله... ولا البوح لله في كل ضائقة... لولا الحديث معه في المحاريب، لولا استشعار لطفه في أدق التفاصيل". وأضافت: "لا يمكن أن يُهزم شخص كان سلاحه الدعاء، كانت مواساته الدائمة (قل إن الأمر كله لله)".

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