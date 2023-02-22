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الأربعاء، 22-02-2023 11:28 ص

باسم ياخور يرد بشكل قوي على متابع هاجم زوجته ويتصدر الترند

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الوكيل الإخباري- أثارت رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، موجة جدل عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريح الذي ادلت به عقب الزلزال الذي ضرب سوريا أمس، واسفر عن وقوع عدد جديد من الضحايا، بالاضافة الى انهيار بعض المباني وتدمير منازل سكنية شمال سوريا.

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وفي التفاصيل، قالت رنا في منشور على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "احيانا، بتمنى يتم اعلان سوريا كبلد منهوبة منكوبة غير صالحة للحياة البشرية، وكل دول العالم المتحضر يلي بيضلوا عم يحكوا عن الانسانية وحقوق الانسان، يبعتوا طياراتهم ويتم اجلاء كل السوريين ونقلهم الى مناطق فيها امام، كهرباء وتدفئة، ماء وغذاء وفرص عمل وحياة كريمة"، مضيفة: "احيانا بتمنى لو العالم كله يعرف قديش السوريين شعب منهك، متعب، مدمر، شعب بيستححق افضل بكتير من كل هالمعاناة والألم واستجداء ابسط مقومات الحياة".


تصريح رنا هذا يبدو انه لم يعجب احد المتابعين على مواقع التواصل، الذي عمد الى اعادة نشره على صفحته الخاصة، وارفقه بالتعليق التالي: "أستاذ باسم ياخور المحترم، ومن بعد الشكر على جهودك.. أكبر إغاثة إنسانية إسعافية ممكن تقدمها بهالظروف تسكّت مرتك".


الا ان تعليق هذا المتابع لم يمر مرور الكرام، اذ كان له الممثل السوري باسم ياخور بالمرصاد، حيث شارك التعليق في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، ووجه رسالة قاسية لهذا الشخص، اذ قال: "استاذ مضر، اول شي انا ما تعودت سكت حدا.. كل انسان عنده حق التعبير عن رأيه طالما كان كلامه ما بيحمل اساءة للاخرين، واذا كان في بالكلام المكتوب اي اساءة لحضرتك، يا ريت توضحلنا ياه".

 

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