ما حقيقة رفض طلب أنجلينا جولي بتبني هذه الطفلة بعد زلزال سوريا؟

الوكيل الإخباري-بعد أيام من انتشال رضيعة وُلدت بأعجوبة تحت الأنقاض في شمال سوريا بعد الزلزال المدمر، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن رفض الخوذ البيضاء طلب الممثلة الأميركية أنجلينا جولي لتبني الطفلة.

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وتضمنت المنشورات صورة للرضيعة "آيا" التي وُلدت تحت الأنقاض بالشمال السوري في 6 شباط الحالي، وأخرى لـ جولي، حيث أُرفقت الصور بالتعليق التالي: "الدفاع المدني يرفض طلب الفنانة الأميركية العالمية أنجلينا جولي تبني الطفلة الرضيعة التي ولدت تحت الأنقاض".



إلا أنه وبحسب ما أُفيد لاحقا، فهذه الادعاءات غير صحيحة، وقد نفى الدفاع المدني السوري أي طلب بهذا الشأن.

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