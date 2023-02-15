دريد لحام يهاجم الدول الغربية بعد زلزال سوريا: وقفت وقفة المتفرج وبلا ضمير!

الوكيل الإخباري- أعرب الممثل السوري دريد لحام، عن حزنه الشديد جراء الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخرا، لافتا إلى أنه كان متواجدا خارج البلاد، الا انه تابع الأحداث عبر الفضائيات.

اضافة اعلان



ونشر دريد لحام على حسابه عبر فيسبوك، مقطع فيديو تمنى من خلاله "لو كان متواجدا في سوريا عند حدوث الزلزال، لعله كان سيقدم المساعدة بعض الشيء"، موجها بالمقابل الشكر للدول العربية التي هبّت لنجدة السوريين، إضافة إلى أبناء بلده في الداخل والخارج، والمحافظات السورية.



من هنا، هاجم دريد لحام الدول الغربية التي ترددت في تقديم المساعدة للشعب السوري، واصفا إياها بأنها "وقفت وقفة المتفرج وبلا ضمير"، مبديا أسفه وحزنه لما حدث مع أبناء بلده، إذ خسروا بيوتهم، وأصبحوا بلا مأوى، كما فقدوا عائلاتهم وأقربائهم، وتم دفنهم دون وداع أو صلاة أو حتى أكفان، متمنيا أن يمنحهم الله الصبر والسلوان.



وختم دريد لحام رسالته، قائلا: "أمي سوريا لكن ابناؤك أولا، واصدقاؤك وبعض اشقائك، أتمنى أن نبقى يد واحدة وموقف واحد بدون زلازل، وستبقى الكارثة القديمة حاضرة في ذاكرتنا طول المر بمرها وحلوها المتمثل بوحدة السوريين".

الجديد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة