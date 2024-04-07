باسم ياخور يكشف رأيه في موسم ثالث لـ"العربجي"

الوكيل الإخباري - كشف الفنان السوري باسم ياخور عن رأيه في موسم ثالث لمسلسل "العربجي"، الذي يُعرض موسمه الثاني خلال ماراثون دراما رمضان الحالي، بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي.



وقال ياخور، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "عينك على مين"، إنه من الذكاء التوقف في ذروة نجاح العمل، وبرأيه يجب التوقف بعد الجزء الثالث، مؤكداً عدم علمه ما إذا كان هناك موسم ثالث من المسلسل من عدمه، مشيراً إلى أن القرار يعود للجهة المنتجة للعمل.

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وكشف ياخور أن جميع النجوم السوريين مظلومين فيما يتعلق بالأجور في أعمالهم الفنية، مشيراً إلى أنه حتى الآن يتقاضى أجراً أقل بكثير مما يستحق وما يبذل من جهد على مدار مسيرته الفنية الممتدة على مدار 27 عاماً ، لكنه راض جداً، نظراً لعشقه لمجال التمثيل ورضا الجمهور عن عمله وأدائه في التمثيل.

وكشف ياخور عن أسماء النجوم السوريين الأكثر نجاحاً خلال موسم دراما رمضان 2024، هم تيم حسن، وبسام كوسا، وسامر اسماعيل، ويامن الحجلي، ومهيار خضور، وباسل خياط، وعابد فهد، وخالد القيش.

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