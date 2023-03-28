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الثلاثاء، 28-03-2023 02:59 م

بالفيديو - مشادة كلامية بين حسن شاكوش وزوجته بعد الكشف عن زواجه من أخرى

بالفيديو-زوجة-حسن-شاكوش-تهدد-بالإنفصال-بعد-صدمة-على-الهواء


الوكيل الإخباري- أثارت حلقة الفنان حسن شاكوش في برنامج "العرّافة" جدلاً كبيراً بسبب تصريحاته، وقد شهد اللقاء مشادة كلامية مع زوجته الجديدة، وهو ما دفع شاكوش للتهديد بترك الاستديو.

وخلال الحلقة، أخبر شيخ العرّافين ريم طارق، زوجة شاكوش الجديدة بأنه متزوج بأخرى ويسكنان في شقة بالتجمع وقد أهدته سلسلة وأهداها سيارة، وهو ما صدم العروس، بعدما أطلعها "شيخ الحارة" على تفاصيل "الزوجة الأولى السرية" لشاكوش، مؤكداً أن الزوجة المجهولة هي التي اشترت فيلا التجمع الخامس، وذهب شيخ العرافين إلى أبعد من ذلك حين قال إن الكلب الذي أهداه شاكوش لزوجته هو في الأصل لزوجته الأولى.

وهنا انفعل شاكوش وهدّد بمغادرة الاستوديو بعدما فقد أعصابه، لكن بسمة وهبة سيطرت عليه وطلبت منه البقاء، فاستجاب طلبها، ولكن زوجته ريم استشاطت غضباً بعدما صدّقت شيخ الحارة، وكادت أزمة تنشب بينهما.

وأضاف شاكوش: "بالنسبة الى التجمع الخامس، كان في عروسة، وكنت هرتبط بها بس محصلش نصيب، قبل ما أتقدّم لمراتي، ومكنش في الحسبان إني هتزوج من ريم، ولم يحدث نصيب".

واعتذر شاكوش لزوجته ريم طارق، وقبّل رأسها، وانتهى سوء التفاهم بينهما.

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