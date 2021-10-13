بدور البراهيم تدخل مجال التمثيل بالدراما السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم عن رغبتها في دخول عالم التمثيل، ولكن بشروط معينة.

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وفي فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أكدت بدور أنها وإن قررت التمثيل سيكون في الكوميديا، كما أنها نفضل أن يكون الأجر عالي ومع نخبة من أهم الممثلين، وقالت: "إذا كان أجر قوي يستاهل، ومع نخبة من أكبر الممثلين السعوديين".

وكانت قد أثارت بدور البرهيم الجدل بعد نشرها صورة لها ظهرت فيها وهي تستنسخ جسد الإعلامية مروة راتب.

وظهرت بدور وكأنها تسخر من مروة فوضعت على وجهها رمز وجه يمد لسانه بطريقة مستفزة، وانقسم الجمهور بين معتبر أن تصرفها هذا لا جدوى منه وبين معتبر أنها خفيفة الظل.

وكانت فاجأت بدور البراهيم الجمهور بردها على إحدى المتابعات التي طلبت مساعدتها.



المصدر - الفن