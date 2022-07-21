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الخميس، 21-07-2022 02:25 م

براد بيت يعلق على اعتزاله الفن

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الوكيل الإخباري-نفى النجم الاميركي براد بيت توجهه للإعتزال حسب ما فهمه البعض من مقابلة كان أجراها الشهر الماضي مع مجلة GQ البريطانية حيث قال : "أنا أعتبر نفسي في مرحلتي الأخيرة، أنا واحد من تلك المخلوقات التي تتحدث من خلال الفن، أريد فقط أن أصنعه دائمًا، لذا إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه، فسأبتعد بطريقة ما".

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واوضح بيت خلال ترويجه لفيلمه Bullet Train في باريس مؤخراً ان ما كان يعنيه خلال المقابلة انه في سن الثامنة والخمسين، قرر الاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد واختيار أعماله التمثيلية بتأنّ، لكنّ ذلك لا يعني البتة أي توجه للاعتزال. وأوضح براد بيت “لم يكن ذلك ما قصدته”، بل “ما أردت قوله هو إنني أستعد لبلوغ المحطة الأخيرة والفصل الأخير”. وبات السؤال المطروح حاليا “كيف أرغب في تمضية هذا الوقت؟”

 

 

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