بسنت شوقي تكشف حقيقة الانفصال عن محمد فراج

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية بسنت شوقي، حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان محمد فراج، بعد شائعات طالت علاقتهما فور زواجهما، مشيرة إلى أن ظهورهما معاً في العرض الخاص لفيلمهما "فوي فوي فوي" ومشاركتها في الفيلم ذاته، يفند تلك الأخبار، مؤكدة سعادتها بمشاركته زوجها في الفيلم، وأنها كانت جزءاً من هذا العمل السينمائي الجميل.



واستغربت شوقي من تلك الشائعات، موضحة عدم اكتراثها لها من الأساس، والدليل على ذلك عدم إقدامها هي أو زوجها على التعليق على الأمر، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن أقاربها وأصدقائها والمحيطين بها يعرفون الحقيقة، لذلك فإنها لا تهتم بالرد عليها.

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